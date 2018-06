MTV odświeży "Aeon Flux" jako serial aktorski

MTV wraca do jednego ze swoich najbardziej kultowych seriali -. Stacja właśnie ogłosiła, że powstanie aktorska wersja. Fabułę przygotuje Jeff Davis , który dla MTV robił wcześniej serial. Producentką będzie też Gale Anne Hurd , która ma na swoim koncie- kinową wersję z Charlize Theron w roli głównej.Akcja nowego serialu rozgrywać się będzie w dystopijnej przyszłości. Tytułowa bohaterka to zawodowa zabójczyni, która dołącza do grupy biohakerów i rebeliantów w celu ocalenia ludzkości.stworzył w 1991 roku Peter Chung jako sześcioczęściowy cykl krótkich opowieści o przygodach tytułowej bohaterki. W 1992 roku zrealizowano kolejnych pięć shortów, a w 1995 roku 10-odcinkowy serial animowany.W 2005 roku powstała jedyna aktorska wersja - widowisko kinowe w reżyserii Karyn Kusamy . Fani i krytycy nie zostawili na nim suchej nitki.