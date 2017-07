Mads Mikkelsen w filmie SF z Tomem Hollandem i Daisy Ridley?

Getty Images © Mike Windle

) negocjuje występ w nowym filmie Douga Limana . Gwiazdamibędą Tom Holland To ekranizacja książki Patricka Nessa. Jej akcja rozgrywa się w dystopijnej przyszłości, w której ludzie kolonizują obcą planetę. Kiedy infekcja zwana Hałasem uzewnętrznia wszystkie ludzkie myśli, na świecie rozprzestrzenia się chaos. Obca rasa wykorzystuje to, by wypowiedzieć wojnę homo sapiens. Tylko młody Todd Hewitt może powstrzymać międzygalaktyczny konflikt. Mikkelsen miałby wcielić się w postać czarnego charakteru.Scenariusz napisali Charlie Kaufman , Lindsey Beers, John Lee Hancock