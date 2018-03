Margot Robbie o krok bliżej roli u Tarantino

Getty Images © Emma McIntyre



) była pierwsza osobą, o której mówiło się, że wystąpi w nowym filmie Quentina Tarantino . Podczas jednak, gdy angaż zdążyli już otrzymać Brad Pitt Leonardo DiCaprio , jej udział w przedsięwzięciu pozostawał pod znakiem zapytania. Teraz sprawa wydaje się już bliska rozwiązania.Jak podaje portal Deadline, Robbie formalnie rozpoczęła negocjacje w sprawie warunków jej udziału w. Aktorka wcieli się w postać Sharon Tate - hollywoodzkiej gwiazdy, żony Romana Polańskiego , która będąc w ciąży stała się ofiarą morderczej sekty Charlesa Mansona Akcja filmu rozgrywać się będzie w Los Angeles roku pańskiego 1969. Bohaterami obrazu są: Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio ) i Cliff Booth ( Brad Pitt ). Rick był kiedyś gwiazdą w westernowego serialu telewizyjnego. Cliff to jego kumpel i kaskader. Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, bardzo różniącego się od tego Hollywoodu, który zastali, kiedy przybyli tu przed laty w poszukiwaniu sławy. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate.trafi do kin w sierpniu przyszłego roku.