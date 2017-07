Mark Ruffalo: Solowy film o Hulku nigdy nie powstanie. Winne jest studio

Chcielibyście zobaczyć solowy film o Hulku? Jeśli tak, nie pozostaje Wam więc nic innego, jak obejrzenie Edwardem Nortonem , bo innego już nie będzie. Mark Ruffalo grający teraz Hulka powiedział dziennikarzom na targach D23, że samodzielny film o Hulku z jego udziałem na pewno nie zostanie zrealizowany. Winne jest podobno studio Universal, które nie potrafi się dogadać z Marvelem.Tak brzmiały słowa Ruffalo W wywiadzie uczestniczył też Don Cheadle wcielający się w filmach Marvela w War Machine. Aktor dodał do wypowiedzi Ruffalo uszczypliwą uwagę:Wywiad można zobaczyć poniżej:Być może Uniwersal zmieni kiedyś zdanie, ale Ruffalo zauważył, że z nim to już nie będzie możliwe. Zostało mu bowiem jakieś dwa, trzy lata, a potem będzie już za stary do tej roli.Jak na razie niecierpliwie czekamy na występ Hulka- Ruffalo w nadchodzącym. Premiera 25 października tego roku.