Mark Ruffalo gwiazdą serialu reżysera "Blue Valentine"

Powraca pomysł ekranizacji powieści Wally'ego Lamba. Tym razem jednak nie w formie filmu kinowego, jak to było 13 lat temu, a jako serial telewizyjny. Jego gwiazdą i jednym z producentów będzie Mark Ruffalo ). Za kamerą stanie Derek Cianfrance ).W Polsce powieść wydana została pod tytułem. Czterdziestoletni Dominik Birdsley ma brata bliźniaka, który pewnego dnia odcina sobie dłoń. Tragedia skłania go do szukania przyczyn własnych niepowodzeń. Na obu ciąży dzieciństwo u boku sadystycznego ojczyma i zalęknionej matki. Zagłębiając się w dzieje swej rodziny, Dominik z przerażeniem odkrywa wiele mrocznych sekretów. Ale jest silniejszy od brata i za wszelką cenę postanawia nie dać się życiu...Projekt powstanie dla HBO.