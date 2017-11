Mark Strong wrogiem Shazama?

Getty Images © Han Myung-Gu



) dołączyła do obsady widowiska DC. Nie wiadomo na razie, w jaką postać się wcieli. Trwają również rozmowy z Markiem Strongiem (), który miałby zagrać czarny charakter - doktora Sivianę.Doktor Thaddeus Siviana to arcywróg Shazama, który zadebiutował w "Whiz Comics No. 2" z 1940 roku. Archetypiczny szalony naukowiec, portretowany był w komiksach jako jeden z najmądrzejszych żyjących ludzi. Problem w tym, że lata niezrozumienia i odrzucania jego wynalazków zamieniły go w zgorzkniałego, wypalonego i skłonnego do zbrodni człowieka.był w planach na długo zanim Warner Bros. zaczęło rozwijać kinowe uniwersum DC Comic. Pierwotnie obraz miał koncentrować się na postaci przeciwnika superbohatera, jednak Black Adam (w którego wcieli się Dwayne Johnson ) ostatecznie otrzyma własny film i w tej produkcji się nie pojawi.Bohaterem filmu będzie chłopiec Billy Batson, który po wypowiedzeniu tytułowego magicznego słowa, zmienia się w superbohatera obdarzonego mocami mitycznych postaci: wiedzą Salomona, siłą Herkulesa, wytrzymałością Atlasa, potęgą Zeusa i szybkością Merkurego.Premierę zapowiedziano na 2019 rok.