Martin Landau nie żyje

Getty Images © Mike Coppola



W sobotę w wieku 89 lat odszedł Martin Landau . Aktor zmarł w wyniku niespodziewanych komplikacji po wizycie w szpitalu.Jego najbardziej znaną rolą był Bela Lugosi w reżyserii Tima Burtona . W 1995 roku otrzymał za nią Oscara.Gwiazdor był nominowany do nagrody Akademii jeszcze dwa razy: w 1989 roku za filmi rok później zaLandau urodził się w Nowym Jorku 20 czerwca 1928 roku. Początkowo pracował jako rysownik w redakcji "New York Daily News". W latach 50. został aktorem.Jednym z pierwszych filmów z jego udział był słynny dreszczowiecWystąpił również w. W latach 60. jego kariera nabrała rozpędu za sprawą serialu. Za udział w nim otrzymał Złoty Glob.Był pierwszym kandydatem do roli Spocka w serialu. Gdy odrzucił propozycję twórców, jego miejsce zajął Leonard Nimoy . Kilka lat później ten sam aktor zajął miejsce Landaua wpo tym, jak pokłócił się on z producentami o gażę.