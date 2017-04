Marvel kibicuje "Batgirl" i nie planuje filmów z kategorią R

3 2 1



Marvel otworzył dla dziennikarzy drzwi swojego studia w Burbank w stanie Kalifornia i zaoferował im rzut oka na proces powstawania kolejnych filmów. Dziennikarze zobaczyli materiały z dopiero powstających filmów (m.in.czy), a dyrektor Kevin Feige zdradził co nieco na temat tego, co Marvel ma w zanadrzu na nadchodzące lata. Feige zdradził, że James Gunn nie tylko powróci, by wyreżyserować trzecią część, ale też odegra większą niż dotychczas rolę w budowaniu kinowego uniwersum Marvela., powiedział producent. Feige miał też informację dla fanów pewnego chodzącego po ścianach bohatera. Potwierdził bowiem, że - po tegorocznymi przyszłorocznym- Spider-Man pojawi się w na razie niezatytułowanym(2019) oraz sequelu, zaznaczył producent, przy okazji podkreślając, że szykowane przez wytwórnię Sony spin-offy serii o Człowieku-Pająku (filmy o Venomie oraz Silver Sable i Black Cat) powstają bez udziału Marvela. Feige odniósł się też do faktu, że Josh Brolin - oprócz grania Thanosa dla Marvela - wystąpi jako Cable wstudia Fox.Marvel nie ma jednak planów, by iść śladem studia Fox, które odniosło sukces superbohaterskimi filmami z kategorią R ()., wyjaśnił Feige Producent zaznaczył jednak, że kluczem do sukcesu Marvela jest humor. Feige skomentował też wieści o tym, że Joss Whedon - który przez lata pracował dla Marvela - nakręci dla Warnera i DC - czyli konkurencji - film o Batgirl. Producent zdradził, że wiedział o tym od dawna - i to od samego zainteresowanego.