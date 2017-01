Marvel ma już parę bohaterów nowego serialu

Marvel ogłosił, kto wcieli się w parę tytułowych bohaterów przygotowywanego serialu. Będą to Aubrey Joseph ) i Olivia Holt ). Holt zagrają Tyrone'a Johnsona, znanego też jako Cloak, i Tandy Bowen, czyli Dagger. To nietypowa para osób z dwóch skrajnie różnych światów. Tyrone stracił wszystko, co było mu bliskie, i zamknął się w sobie. Wszystko zmienia się, kiedy poznaje Tandy. Ona z kolei była niegdyś uprzywilejowaną dziewczynką, ale jej rodzina została zniszczona. Spotkanie z Tyrone'em będzie dla niej szansą na nowe otwarcie., powiedział showrunner Joe Pokaski Serial przygotowuje stacja ABC, a premierę zaplanowano na zimę 2018 roku.