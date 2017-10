Marvel nakręci więcej "Jednych ujęć"?

Wygląda na to, że Marvel zamierza powrócić do realizacji "Jednego ujęcia", czyli serii krótkometrażówek dołączonych do wydań Blu-ray swoich filmów. Oto, co na ten temat miał do powiedzenia Eric Pearson , scenarzysta czterech z pięciu odsłon cyklu:Najsłynniejsza odsłona serii to- trwający blisko kwadrans spin-off "Iron Mana 3". Opowiada on o dalszych losach fałszywego Mandaryna ( Ben Kingsley ). Przebywa on w więzieniu o zaostrzonym rygorze, gdzie cieszy się nabytą sławą. Jednak wielowiekowa organizacja, którą ośmieszył, jest wściekła i zamierza swój gniew na aktorze wyładować.