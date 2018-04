Marvel szykuje kosmiczne widowisko?

Portal Bleeding Cool twierdzi, że Marvel już wkrótce ogłosi nowe kosmiczne widowisko w ramach MCU. Obraz będzie nosił tytułProjekt bazować będzie na cyklu, który stworzył Jack Kirby w 1976 roku, kiedy wrócił do Marvela po pracy dla DC Comics. Tytułowi Eternals to jedna z dwóch ras ludzi stworzona przez Celestials (drugą byli Deviants). Zostali strażnikami życia inteligentnego na Ziemi. Dla zwykłych śmiertelników Eternals byli bogami. To na nich miała się wzorować cała ziemska mitologia.Oczywiście na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat fabuły filmu.