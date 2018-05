Marvel wybrał scenarzystów kosmicznego projektu

3 2 1



Marvel na poważnie bierze się za realizację widowiska. O projekcie zaczęło się mówić zaledwie miesiąc temu, a już studio zatrudnia scenarzystów do przygotowania fabuły. Angaż otrzymali stawiający w Hollywood pierwsze kroki bracia Matthew i Ryan Firpo.Projekt bazować będzie na cyklu, który stworzył Jack Kirby w 1976 roku, kiedy wrócił do Marvela po pracy dla DC Comics. Tytułowi Eternals to jedna z dwóch ras ludzi stworzona przez Celestials (drugą byli Deviants). Zostali strażnikami życia inteligentnego na Ziemi. Dla zwykłych śmiertelników Eternals byli bogami. To na nich miała się wzorować cała ziemska mitologia.Bracia Firpo zyskali zainteresowanie branży dzięki scenariuszowi. W grudniu znalazł się on na szczycie Czarnej Listy, czyli zestawianie najciekawszych tekstów krążących po Hollywood i czekający na realizację. To historia bezimiennego kapitana armii III Rzeszy, który przemierza ruiny Niemiec tuż po zakończeniu II wojny światowej, próbując odkupić grzechy popełnione w czasie wojny. W tym celu tropi i morduje członków szwadronu śmierci SS, którym udało się przeżyć wojnę. Jedną z gwiazd projektu będzie Gal "Wonder Woman" Gadot A co do, to wiadomość o angażu scenarzystów jest na razie jedyną potwierdzoną informacją na temat projektu.