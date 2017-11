Matka Wonder Woman w serialu reżyserki "Wonder Woman"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Patty Jenkins przygotowuje dla stacji TNT miniserial. Reżyserka najwyraźniej polubiła pracę z gwiazdami widowiska, bo to właśnie aktorów z tego filmu zatrudnia do serialu.Wczoraj poinformowano o tym, że do obsady dołączyła Connie Nielsen , czyli królowa Hippolita z. Wcześniej rolę otrzymał grający w komiksowej superprodukcji ukochanego głównej bohaterki Chris Pine Serialbędzie inspirowany autobiografią Fauny Hodel ( India Eisley ). Zaraz po urodzeniu przez swoją nastoletnią matkę została ona wykluczona z jej wpływowej rodziny i oddana pod opiekę pracownicy kasyna w Nevadzie. Już jako dorosła kobieta przeprowadziła prywatne śledztwo, z którego wynikło, że jest spokrewniona z dr. George'em Hodelem ( Jefferson Mays ), słynnym hollywoodzkim ginekologiem, podejrzanym o morderstwo Elizabeth Short, czyli słynnej Czarnej Dalii.