Mel Gibson i scenarzysta "Chinatown" szykują serial!

To może być jeden z ciekawszych seriali najbliższych lat. Zdobywcy Oscarów ) i Robert Towne ) oraz nominowany do Oscara zaproducent Mike Medavoy szykująSerial będzie ekranizacją powieści Jamesa Crumleya. Akcja książki rozgrywa się w latach 70. w Montanie. Jej bohaterem jest detektyw na pół etatu Milo Dragovitch, który zostanie wplątany w intrygę, której elementami są: szantaż, walka o prawa do ziemi, broń, narkotyki i niedźwiedzie grizzly. Gibson będzie reżyserem co najmniej jednego (pilotowego) odcinka. Będzie również współproducentem całości.powstanie dla USA Network.