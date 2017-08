Getty Images © Kevork Djansezian

Studio New Line nabyło prawa do ekranizacji niezatytułowanej i jeszcze nieopublikowanej książki autorstwa Alexandry Lyon. Gwiazdą filmu będzie Melissa McCarthy Akcja książki ma rozgrywać się w latach 70. To kronika rewolucji przeprowadzonej przez bostońską policję, opowieść o pierwszych policjantkach w jej szeregach. McCarthy będzie też - razem ze swoim mężem, Benem Falconem - producentką filmu.