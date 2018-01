Method Man pomoże Jennifer Garner dokonać zemsty

Getty Images © Steven Ferdman



) dołączył do obsady filmu akcjiktórego gwiazdą została Jennifer Garner . Zagra detektywa, który pomaga głównej bohaterce.Bohaterką filmu jest kobieta, której mąż i córka zostali przypadkowymi ofiarami ulicznej strzelaniny. Ona sama cudem uniknęła śmierci. Kolejne lata poświęciła na uczenie się technik, dzięki którym stała się żywą maszyną do zabijania. Kiedy nadchodzi 10. rocznica śmierci jej bliskich, rozpoczyna krwawą vendettę. Na jej celowniku są wszyscy, których obwinia za śmierć: gangsterów, którzy zastrzelili męża i córkę, prawników, dzięki którym mordercy wyszli na wolność, skorumpowanych gliniarzy, przez których w ogóle doszło do tragicznego zdarzenia.Obraz wyreżyseruje specjalista o kina zemsty, Pierre Morel ). Autorem scenariusza jest Chad St. John ).