Michał Oleszczyk wicedyrektorem TVP1 ds. repertuaru filmowego

, wieloletni współpracownik Filmwebu, autor filmwebowego cyklu, został wicedyrektorem telewizji TVP1 do spraw repertuaru filmowego. Będzie odpowiadał m.in. za dobór oferty filmowej i serialowej Jedynki. W latach 2014-2016 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Filmowego w Gdyni. Jest także autorem monografiioraz współautorem wywiadów-rzek z Guyem Maddinem ) oraz braćmi Quay ).Na stanowisko zastępcy dyrektora TVP1 do spraw publicystyki powołany został Dawid Wildstein – były redaktor publicystyki w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Funkcję zastępcy dyrektora TVP1 do spraw audycji rozrywkowych i artystycznych pełnił będzie Piotr Pałka – redaktor naczelny portalu Rebelya.pl, a także współprowadzący program "Cztery strony' w TVP Info.Dyrektorem Jedynki oraz TVP Kultura pozostaje Mateusz Matyszkowicz.