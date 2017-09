Michael B. Jordan i Josh Brolin w remake'u "Proroka"?

Getty Images © Alberto E. Rodriguez

3 2 1



) i Josh Brolin ) to główni kandydaci do zagrania w amerykańskim remake'u francuskiegoOryginał w reżyserii Jacquesa Audiarda opowiadał o młodym kryminaliście, który trafia do więzienia i zaczyna piąć się po przestępczej drabinie. Film był nominowany do Oscara i Złotego Globu, zdobył nagrodę BAFTA, Grand Prix festiwalu w Cannes oraz dziewięć Cezarów. Brolin mają wcielić się w odpowiedniki postaci Malika i Césara, których w oryginale zagrali Tahar Rahim Za kamerą remake'u stanie Sam Raimi , a scenariusz filmu napisał Dennis Lehane . Zdjęcia mają podobno rozpocząć się jeszcze w tym roku.