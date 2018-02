Michael Fassbender gwiazdą kinowego "Kung Fury"

Prawie trzy lata temu informowaliśmy, że powstanie kinowa wersja. Teraz projekt ten staje się rzeczywistością. Zdjęcia dorozpoczną się latem.Jedną z gwiazd obrazu został Michael Fassbender . Na planie spotka Davida Sandberga , który oczywiście wcieli się w tytułowego bohatera. W obsadzie znalazło się też miejsce dla Davida Hasselhoffa , który swego czasu nagrał teledysk promujący oryginalną krótkometrażówkę (do obejrzenia poniżej).Akcja filmu rozgrywać się będzie w 1985 roku, najlepszym roku w historii świata. Miami jest bezpieczne za sprawą strzegącego miasta najlepszego gliniarza, jaki kiedykolwiek się urodził - Kung Fury'ego. Jego Thundercops - ekipa zmontowana ze śmiałków pochodzących z różnych epok, by powstrzymać największe zło w osobie Kung Fuhrera, Adolfa Hitlera - to najwspanialszy oddział policyjny w dziejach świata. Niestety, po tragicznej śmierci jednego z członków, drużyna się rozpada. Tymczasem z mroków wyłania się nowy, tajemniczy złoczyńca, który kontynuuje dzieło Fuhrera mające na celu zdobycie kontroli nad najpotężniejszą bronią świata. Kung Fury musi przemierzyć czas i przestrzeń, by uratować przyjaciół, obronić prestiżową Akademię Kung Fu w Miami i raz na zawsze pokonać zło... Sandberg oczywiście będzie też reżyserem całości. Wraz z Tylerem Burtonem Smithem odpowiada również za scenariusz. Obraz wyprodukuje KatzSmith Productions, odpowiedzialne za wielki przebój kinowy ubiegłego roku -A tak prezentuje się oryginalna krótkometrażówka.