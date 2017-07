Michael Mann na wojnie w Wietnamie

Getty Images © Theo Wargo



) powraca na mały ekran. I miejmy nadzieję, że w wielkim stylu. Jego najnowszy projekt to serial o wojnie w Wietnamie -Całość oparta będzie na bestsellerowej powieści Marka Bowdena (autora literackiego), która jest kompleksową analizą wojny wietnamskiej i jej kluczowych momentów z punktu widzenia żołnierzy oraz cywili z obydwu stron konfliktu. Poznamy m.in historię nastolatki, która po egzekucji swojej siostry staje się rewolucjonistką i szmuglerką broni, byłego zawodnika ligi NFL, który w trakcie wojny stał się wybitnym wojskowym strategiem, buddystę i poetę, który został wysoko postawionym oficerem Vietkongu, oraz amerykańskiego sprzedawcę podróżującego do jądra konfliktu, by poznać rodziców swojej wietnamskiej narzeczonej. Mann wyreżyseruje pilota i kilka innych odcinków. Całość ma liczyć 10 epizodów, a zdjęcia ruszają szybko, bo już w IV kwartale 2017. Czy Wy również nie możecie się doczekać?