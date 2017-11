Michelle Williams w nowym filmie twórcy "Nienasyconych"

Czterokrotnie nominowana do Oscara Michelle Williams negocjuje rolę u boku Jake'a Gyllenhaala Benedicta Cumberbatcha w dreszczowcu pod roboczym tytułemScenariusz dostarczył Steven Knight ), a za kamerą stanie Luca Guadagnino ).To historia dziennikarza ekonomicznego ( Gyllenhaal ), który przyjeżdża do Rio de Janeiro, aby odwiedzić majętnego przyjaciela ( Cumberbatch ). Na miejscu zostaje wciągnięty w intrygę mającą na celu sfingowanie śmierci bogacza.Realizację filmu sfinansuje Studiocanal.