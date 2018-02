Milo Ventimiglia pozna "Sztukę ścigania się w deszczu"

Getty Images © Phillip Faraone



Powraca pomysł realizacji filmuFox 2000 właśnie znalazło nową gwiazdę projektu. Został nią znany z hitu stacji FOX "Tacy jesteśmy" Milo Ventimiglia Obraz będzie ekranizacją książki Gartha Steina wydanej w Polsce pod tytułem "Sztuka ścigania się w deszczu". Reżyserią zajmie się Simon Curtis ).Kiedy po ciężkiej chorobie umiera żona Denny'ego, teściowie chcą odebrać mu prawo do opieki nad córką, a jego kariera zawodowa i finanse są w opłakanym stanie, Enzo wspiera go, pociesza i doradza mu, jak umie. Jest tylko jeden problem: Enzo nie potrafi mówić, choć bardzo by tego chciał. Bo Enzo to... pies. Lecz pies nie byle jaki: inteligentny, pełen współczucia i pewien, że w następnym wcieleniu powróci na ziemię jako człowiek.