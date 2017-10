Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odwołaniu Magdaleny Sroki

3 2 1



Zdaniem naszego rozmówcy, odwołanie Magdaleny Sroki jest zgodne z ustawą o kinematografii. Wiceminister Paweł Lewandowski powołał się na art. 14 ust. 6 pkt. 1. Głosi on, że minister może odwołać dyrektor przed upływem kadencji w przypadku "działania z naruszeniem prawa".Przypomnijmy: w ubiegłym tygodniu minister kultury Piotr Gliński poprosił Radę PISF o opinię w sprawie dymisji dyrektor Sroki. Wiceminister Jarosław Sellin w wywiadzie udzielonym Radiu ZET wyjaśnił, że przyczyną tej prośby jest "utrata zaufania" do piastującej urząd dyrektor. Chodziło o list, który jedna z pracownic PISF wysłała do senatora Chistophera J. Dodda ze stowarzyszenia Motion Picture Association of America i który został podpisany przez Magdalenę Srokę. Jego tematem była prośba o zezwolenie wykorzystania materiałów wizualnych z oscarowej gali, ale znalazło się w nim również miejsce na opinię na temat politycznej sytuacji w Polsce i sugestie związane z istnieniem cenzury. Jacek Bromski dodał ponadto, że list był napisany "skandaliczną angielszczyzną".Rada Programowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej negatywnie zaopiniowała wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. odwołania ze stanowiska dyrektor Magdaleny Sroki. Jednak pomimo protestów, Piotr Gliński odwołał szefową PISF.W oficjalnym oświadczeniu MKiDN możemy przeczytać: