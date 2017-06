Getty Images © Astrid Stawiarz

Była Miss Universe Olivia Culpo ) dołączyła do obsady, filmu akcji z Brusem Willisem To historia weterana cierpiącego na zespół stresu pourazowego, który musi urządzić polowanie na przestępców, by pomóc swojemu choremu dziecku. Willis wcieli się w przyjaciela głównego bohatera, również weterana. Culpo będzie jego żoną.Zdjęcia ruszają w przyszłym tygodniu. Produkują Emmett/Furla/Oasis Films. Reżyseruje Brian A. Miller