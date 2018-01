Mo'Nique nawołuje fanów do bojkotu Netfliksa

Getty Images © Kevin Winter



) poczuła się obrażona ofertą, którą otrzymała od Netfliksa i na Instagramie nawołuje fanów do bojkotu platformy. Gwiazda amerykańskiej komedii twierdzi, że jest ofiarą nierównego traktowania w Hollywood ze względu na płeć i rasę. Mo'Nique twierdzi, że Netflix chciałby nakręcić specjalny program z jej występami stand-upowymi. Platforma zaoferowała jej za to 500 tysięcy dolarów. Mo'Nique była zdumiona, ponieważ wiedziała, że za podobne nagrania Amy Schumer dostała 13 milionów dolarów, a Chris Rock Dave Chappelle po 20 milionów.Kiedy zażądała wyjaśnień, usłyszała, że na tyle jest wyceniana. Na co odpowiedziała pytanie: a co z moimi dokonaniami? Producenci odparli, że nie patrzą na nie. Mo'Nique drążyła temat i spytała, dlaczego więc Schumer dostała 13 milionów? Bo zapełniła wcześniej Madison Square Garden i miała kinowe przeboje – usłyszała w odpowiedzi. Na co Mo'Nique miała rzec, że przecież to są właśnie dokonania, na które nie mieli zwracać uwagi. Mo'Nique dodała, że nie atakuje samej Schumer.– powiedziała. Jest zła na szefów Netfliksa, że jej nie cenią równie wysoko.Aktorkę poparła inna gwiazda komedii, Wanda Sykes . Jej Netflix zaoferował mniej niż Mo'Nique i aktorka postanowiła odrzucić propozycję i zgodzić się na występ dla konkurencji.