Molly Ringwald piętnuje "mizoginię i homofobię" Johna Hughesa

Akcja #MeToo prowokuje nie tylko kolejne zwierzenia o kulisach Hollywoodzkiego spektaklu, ale skłania też do ponownej oceny samych filmów. Molly Ringwald , gwiazda klasycznych młodzieżowych komedii Johna Hughesa z lat 80.,, obejrzała ponownie swoje hity i przeraziła się. O wrażeniach pisze w artykule dla magazynu The New Yorker.Aktorka chwali Hughesa za to, że budował swoje filmy wokół kobiecych postaci, oraz za to, że opowiadał o problemach rozczarowanych rzeczywistością nastolatków. Zarazem jednak Ringwald wskazuje, że twórczość reżysera/scenarzystyGwiazda pisze m.in. o problematycznym wątku relacji między Claire a granym przez Judda Nelsona Benderem w Ringwald nie zajmuje jednak jednoznacznie potępiającego stanowiska. Aktorka raczej zadaje pytania niż podpowiada oczywiste odpowiedzi: