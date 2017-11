Monica Bellucci spotka Bonda drugi raz?

3 2 1



Od pewnego czasu po sieci krążą plotki na temat możliwości pojawienia się Moniki Bellucci . Miałaby powrócić jako Lucia Sciarra, którą zagrała w. Aktorka miała ostatnio okazję zgasić w zarodku te spekulacje. Nie zrobiła tego. Bellucci została zapytana o możliwość powrotu do serii podczas gali w Rzymie, na której otrzymała nagrodę imienia Virny Lisi. Aktorka odpowiedziała po prostu, że nie ma nic do powiedzenia. Wcześniej jej agent poinformował, że Bellucci nie zamierza ani potwierdzić ani zaprzeczyć internetowym rewelacjom.Według plotek sam Daniel Craig chce powrotu Bellucci. Wielu fanów (i krytyków filmowych) również przyjęłoby jej angaż z zadowoleniem. Większość osób jest bowiem przekonana, że wnie pozwolono aktorce wykazać się.ma trafić do kin w 2019 roku. Autorami scenariusza są związani z serią od lat Neal Purvis Robert Wade . Obraz nie ma jeszcze reżysera, ale ponoć faworytem do objęcia posady jest Yann Demange ).