Morbius bohaterem kolejnego spin-offu "Spider-Mana"

Studio Sony zapowiedziało właśnie powstanie kolejnego spin-offu. Jego bohaterem będzie inny z wrogów Człowieka Pająka – Morbius, Żyjący Wampir.Wytwórnia nie podzieliła się szczegółami projektu. Wiemy jednak, że przynajmniej pierwsza wersja scenariusza jest już gotowa. Nazwiska autorów mogą zmrozić kinomanów. Tekst napisali bowiem Burk Sharpless Matt Sazama . Mają oni na swoim koncie scenariusze takich widowisk jak:orazMorbius pojawił się w 101. numerze "Amazing Spider-Man". Był to pierwszy zeszyt, za który nie odpowiadał Stan Lee . Morbius to w rzeczywistości dr Michael Morbius. Cierpiał on na bardzo rzadką chorobę krwi. Próbując się wyleczyć, zmienił się w wampira. Początkowo był przeciwnikiem Spider-Mana, później bywał bohaterem.jest już kolejnym spin-offemszykowanym przez Sony. Dwa inne mają już wyznaczone daty premier:. Po sieci krążą informacje, że w planach Sony są również:Nie jest to pierwsze podejście do postaci Morbiusa. W czasach, kiedy Sam Raimi planował, był on typowany na wroga Człowieka-Pająka.