Morgan Freeman oskarżony o molestowanie seksualne

Getty Images © Emma McIntyre



Kolejny zdobywca Oscara musi się tłumaczyć ze swojego zachowania wobec kobiet. Stacja CNN wyemitowała materiał, w którym osiem kobiet oskarżyło Morgana Freemana o molestowanie i niestosowne zachowanie.Podczas przygotowywania materiału dziennikarze CNN rozmawiali z 16 osobami. Część z nich to ofiary Freemana , część to świadkowie. Oskarżające osoby mówią o przypadkach niestosownych komentarzy, obłapianiu, a nawet podnoszeniu sukienek i spódnic, by sprawdzić, czy mają na sobie majtki. Freeman nie hamował się i dzień w dzień rzucał komentarze na temat atrakcyjności kobiet. Miał nawet wypowiadać seksualne aluzje wobec kobiet w zauważalnej ciąży.Oskarżenia dotyczą głównie zachowania aktora podczas realizacji filmów i programów telewizyjnych, które przygotowywała firma producencka Morgana Freemana Revelations Entertainment (wśród jej tytułów jest na przykład serial dokumentalny). Ale nie tylko. Freeman potrafił podobno niestosownie zachowywać się poza planem i firmą, czasem nawet wobec dziennikarek na różnego rodzaju akcjach medialnych i press-junketach.Spośród wszystkich osób wypowiadających się dla CNN, tylko kilka ujawniło swoją tożsamość. Jedną z nich jest Lori McCreary , która wspólnie z Freemanem zakładała Revelations Entertainment. Nie była ona ofiarą zachowań aktora, ale przyznała, że raz była świadkiem jego niestosownego czynu.Gdy tylko pojawiły się publicznie oskarżenia, Morgan Freeman wystosował własny komunikat. Napisał w nim, że: Freeman to oczywiście najsłynniejszy odtwórca roli Boga. Jest też zdobywcą Oscara i Srebrnego Niedźwiedzia. W tym roku odebrał od Gildii Aktorów nagrodę honorową za całokształt kariery. Jego głos należy do najbardziej rozpoznawanych na świecie i często wykorzystywany jest w różnego rodzaju kampaniach promocyjnych. Między innymi nagrał ogłoszenia przystanków dla firmy transportowej TransLink z Vancouver. Firma ta już ogłosiła, że wstrzymuje się z emisją nagrań jego głosu.