Mroźna opowieść pełna magii, nadprzyrodzonych mocy i tajemnic!

14 lutego miała miejsce premiera debiutanckiej książki Lisy Lueddecke. Jest to przepełniona magią i niezwykłą mitologią klimatyczna powieść fantasy.Na lodowatej wyspie Skane niebo przemawia do jej mieszkańców. W bezchmurne noce pojawia się na nim piękna zorza. Jej kolor ma znaczenie. Zielony mówi, że na wyspie panuje harmonia i Bogini jest szczęśliwa. Niebieski oznacza, że zbliża się zamieć. Jest jeszcze czerwony. Czerwony pojawia się rzadko i jest ostrzeżeniem...Poznajcie lodową wyspę Skane oraz jej mieszkańców, których historia przyspiesza bicie serca.Książka do nabycia na zielonasowa.pl . Wersja audio tylko na storytel.pl