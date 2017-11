Mroczne Uniwersum Universalu straciło zarządców

Czy to koniec ekranowego uniwersum potworów? Finansowane przez Universal przedsięwzięcie opuścili właśnie jego dwaj główni architekci - producenci i scenarzyści Alex Kurtzman oraz Chris Morgan Przypomnijmy: jeszcze kilka miesięcy temu wytwórnia zamierzała zrealizować serię wysokobudżetowych widowisk, których bohaterami byłyby słynne filmowe potwory: Dracula, Frankenstein, niewidzialny człowiek oraz wilkołak. Do głównych ról zaangażowano takie gwiazdy jak Javier Bardem Russell Crowe . A potem do kin trafiłaktóra miała z hukiem zainicjować Mroczne Uniwersum. Film nie tylko zebrał fatalne recenzje, ale również sprzedał się poniżej oczekiwań: przy budżecie rzędu 195 milionów dolarów (nie wliczając w to kosztów promocji) zarobił na całym świecie jedynie 409 milionów.Klapasprawiła, że Universal wstrzymał realizację kolejnych odsłon cyklu. Rezygnacja Kurtzmana Morgana świadczy o tym, że w najbliższym czasie nie doczekamy się raczej nowych filmów o potworach. Kto wie, być może studio daruje sobie budowanie ekranowego uniwersum, a zamiast tego postawi na niezależne od siebie produkcje z mniejszymi budżetami. Swego czasu mówiło się, że ich realizacją mogłoby się zająć studio Blumhouse.