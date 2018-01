Mroczne Uniwersum traci scenarzystę "Niewidzialnego człowieka"

3 2 1



Po porażceprzygotowywane przez studio Universal Mroczne Uniwersum stanęło w miejscu. Po odejściu nadzorujących projekt producentów Aleksa Kurtzmana Chrisa Morgana z pracy przy Dark Universe zrezygnował scenarzysta Ed Solomon . Miał on napisać film, w którym wystąpiłby Johnny Depp skomentował swoje odejście od projektu Solomon , dodał scenarzysta.Chwilowo jednak los Mrocznego Uniwersum pozostaje nieznany. Nie wiadomo, czy Tom Cruise powróci w kolenej części, czy Javier Bardem będzie mógł wcielić się w potwora Frankensteina i czy kiedykolwiek zobaczymy Johnny'ego Deppa jako Niewidzialnego Człowieka. Chociaż skoro byłby niewidzialny, to czy zobaczylibyśmy go kiedykolwiek?