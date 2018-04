Mulan dostanie nowego ukochanego?

Przygotowywane przez Disneya aktorskie widowiskochyba niewiele będzie miało wspólnego z animacją, na której rzekomo bazuje. Po sieci krążą właśnie informacje, że jedna z najważniejszych postaci filmu z 1998 roku - Li Shang - nie pojawi się w nowej wersji. Powody tej zmiany nie są znane.Według castingowych komunikatów Mulan otrzyma nowego ukochanego. Będzie to rekrut imieniem Chen Honghui. Marzy on o tym, by zostać najlepszym żołnierzem w historii ludzkości. Na przeszkodzie staje mu jednak Ping (czyli Mulan w męskim przebraniu). Początkowo Chen traktuje Ping z wrogością, jako swego rywala. Kiedy odkryje prawdę, jego uczucia diametralnie się zmienią.To nie jedyna zmiana w porównaniu do oryginału. Przypomnijmy, że według niepotwierdzonych (jeszcze) informacji wpojawi się też nowy czarny charakter - wiedźma.Widowisko trafi do kin w marcu 2020 roku.