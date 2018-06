Muzykę do "Captain Marvel" napisze kobieta

idzie na całego w walce o równouprawnienie płci. Nie dość, że bohaterką filmu jest kobieta, współreżyserką - kobieta, scenarzystkami - kobiety, a premierę zaplanowano na Dzień Kobiet, to właśnie ogłoszono, że muzykę do filmu napisze zgadnijcie kto.Posadę kompozytorki otrzymała Pinar Toprak , która właśnie ukończyła pracę nad pierwszym sezonem serialu, a więc pisanie nutek do ekranizacji komiksów to dla niej nie pierwszyzna. Tym bardziej, że Toprak pracowała też w Media Ventures, kompozytorskim studiu Hansa Zimmera , i odpowiedzialna jest m.in. za "dodatkową muzykę" w. Teraz zostanie pierwszą kobietą, która samodzielnie napisze muzykę do pełnometrażowego filmu superbohaterskiego. W jej CV jest też m.in. komediaz 2009 roku i serial, napisała w mediach społecznościowych Toprak Akcjabędzie rogrywać się w latach 90. Tytułową bohaterką filmu jest Carol Danvers ( Brie Larson ), oficer armii Stanów Zjednoczonych, która po połączeniu z genami pozaziemskiej rasy Kree otrzymuje supermoce.Reżyserują Anna Boden Ryan Fleck . Premiera 8 marca 2019.