Muzyka Hansa Zimmera po raz pierwszy w Poznaniu

roku Polska Orkiestra Radiowa oraz Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją Macieja Sztora wykonają ww Poznaniu jedne z najbardziej rozpoznawalnych utworów ostatnich lat – motywy znane z takich kinowych hitów jak: Hans Zimmer to twórca współczesnego brzmienia muzyki filmowej, inicjator trendów i prawdziwy człowiek-orkiestra. To również pierwszy w historii kina kompozytor, który osiągnął status gwiazdy. Na muzykę Hansa Zimmera chodzi się do kina tak, jak na nowe role Leonarda DiCaprio czy Angeliny Jolie . Jego prace ceni również Amerykańska Akademia Filmowa - ubiegłoroczna nominacja do Oscara za muzykę do blockbusterajest już dziesiątą w karierze Zimmera . Przełomami w jego twórczości były trzy głośne tytuły:oraz- podczas marcowego koncertu będzie można usłyszeć m.in. wspaniałe suity właśnie z tych filmów.Widowiskową oprawę koncertu zapewni świetlna iluminacja, projekcja na ekranie kinowym fragmentów filmów oraz najsłynniejszych filmowych kadrów.Bilety w cenach od 89 zł do 189 zł dostępne w serwisie Eventim ( www.eventim.pl ) oraz na stronie www.KoncertFilmowy.pl Więcej informacji o wydarzeniu na: www.KoncertFilmowy.pl 04.03.2017 r. (sobota)Hala Arena19:0089, 129, 149, 169, 189 zł80 minutPolska Orkiestra RadiowaChór Akademicki Politechniki WarszawskiejAnna Lasota – solistkaMaciej Sztor – dyrygentMagdalena Miśka-Jackowska – słowo o muzyce