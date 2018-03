NETIA OFF CAMERA: Filmowe konfetti z całego świata

Zawiera w sobie nieskończoną ilość historii i obrazów, jest otwarte na interpretacje, różnorodność i ciągłe poszukiwanie nowych, nieodkrytych dotąd terytoriów – tak działa kino niezależne. Jego święto jużzaczyna się w Krakowie. Czego możemy się spodziewać podczas? Autorami tegorocznego plakatu są Tomasz Kuczma i Maja Ganszyniec.W programie 11.edycji Festiwalu znalazło się pięć nowych sekcji. Zwykło się mówić, że sport to zdrowie. Niektórzy na tym poprzestają, a ci bardziej dociekliwi dodają do tej popularnej frazy jeszcze jedną – pod warunkiem, że nie jest uprawiany wyczynowo. W specjalnej tematycznej sekcji podczas festiwalu Off Camerafilmowcy zająć się tą bardziej "ekstremalną" wersją. W ramach sekcjiwidzowie zobaczą filmy poświęcone sztuce i jej twórcom. Począwszy od muzyków, filmowców, poprzez malarzy, a kończąc na projektantach mody. Filmy, jakich akcja dzieje się w liceum kojarzą się powszechnie ze stekiem banałów, w rodzaju pierwszej miłości, socjalnego wyobcowania, konfliktów z rówieśnikami czy z towarzyskimi zawirowaniami. "High School Movies" to w istocie jednak dużo bardziej skomplikowany i złożony gatunek, o czym będzie można się przekonać w ramach sekcji. Kolejna specjalna tematyczna sekcja to. Umożliwia widzom, choćby na moment, wejście w skórę "bohatera klasy pracującej". Filmowcy zaproponują festiwalowej publiczności buntownicze i niekonwencjonalne narracje o ludziach pracy, dobitnie uświadamiając, że szeroko zakrojona transformacja gospodarcza i społeczna jest jedynie kwestią czasu, a w kinie nadchodzi era pracującego bohatera. Każdy chyba, choćby na chwilę, odczuwał potrzebę zemsty za doznane krzywdy.ma jednak ambicję przyjrzeć się zemście niekoniecznie w formie i kształcie określanym przez ociekające krwią konwencje "revenge movies". Filmy, które wybrano pokażą filmowe reprezentacje, które pozwalają odświeżyć i kreatywnie przepisać rozmaite typy filmowych opowieści, począwszy od komedii romantycznej i melodramatu, aż do kina grozy właśnie.Netia Off Camera wchodzi w przestrzeń miasta, zamieniając w plenerowe kina Plac Szczepański, tworząc Kino pod Gwiazdami na Bulwarach Wiślanych czy urządzając specjalne projekcje na dachach krakowskich kamienic. Kino niezależne przybliżają mieszkańcom miasta i turystom sami artyści. Z dala od fleszy fotoreporterów i czerwonych dywanów spotykają się z publicznością w specjalnie utworzonym Miasteczku Filmowym.Wielbiciele seriali powinni zaznaczyć w kalendarzu daty oddo. W ramachpubliczność spotka się z ulubionymi aktorami i pozna najciekawsze tendencje, które decydują o tym, co dzieje się na małym ekranie.Od ponad dekady Festiwal łączy filmową refleksję z doświadczeniem akademickim, a w ramachstwarza przestrzeń aktywnego networkingu i developmentu, okazję do pracy warsztatowej polskich aktorów z hollywoodzkimi reżyserami castingów.Do zobaczenia w Krakowie podczas. Więcej informacji na www.offcamera.pl