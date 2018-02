Na świecie Christian i Anastasia przyjęli pozycję pierwszą

Getty Images © China Photos



W Stanachnie sprostało oczekiwaniom analityków. Za to na świecie zdecydowanie je pobiło. Obraz zarobił w weekend. Ponieważ jednak do kin w wielu krajach trafił już w środę, na jego koncie jest łącznie 98,1 mln dolarów. Prognozy dawały filmowi 80-90 milionów dolarów.Apetyt widzów na sado-maso w wersji light wydaje się wciąż olbrzymi.było numerem jeden w 54 z 57 krajów, w których miało swoją premierę. W porównaniu dosprzedaje się o 7% gorzej. Najlepszym rynkiem dla widowiska okazały się Niemcy. Stamtąd pochodzi 10,7 mln dolarów. W Wielkiej Brytanii film zarobił 8,8 mln, a we Francji 8,7 mln dolarów. Dobre wyniki zanotował też we Włoszech (7,2 mln) i w Rosji (7 mln dolarów).Na drugie miejsce spadł. W ciągu ostatniego weekendu widowisko SF zarobiło w 80 krajach. Najlepszym rynkiem pozostały Chiny, skąd pochodzi 3,5 mln dolarów. Drugim najważniejszym krajem okazała się Francja, gdzie obraz miał dopiero teraz swoją premierę. Zajął trzecie miejsce zarabiając 3,4 mln w weekend, 5,7 mln dolarów od środy.Podium kompletuje bollywoodzkie obraz. Film zarobiłw pięciu krajach. Większość z tej kwoty - 7,9 mln dolarów - pochodzi oczywiście z samych Indii.Czwarte miejsce przypadło dwóm filmom. Oba zarobiły bowiem po. Różnica polega jednak na tym, żezrobił to w jednym kraju (w Chinach, gdzie pozostał numerem jeden i łącznie ma już na swoim koncie 109,4 mln dolarów). Z kolei na wynikzapracowali widzowie w 40 krajach. Musical ma szansę na wyższe wpływy za tydzień, ponieważ w najbliższy weekend wejdzie do kin w Japonii.