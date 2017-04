Na potęgę Posępnego Czerepu! He-Man trafi do kin w 2019 roku

Wszyscy w Sony Pictures zajęci są poszukiwaniami odpowiedniej osoby na jedno z najważniejszych kierowniczych stanowisk. Jednak wytwórnia znalazła czas, by ogłosić najświeższe plany dystrybucyjne na najbliższe dwa lata.Najważniejszą wiadomością jest to, że w końcu dowiedzieliśmy się, kiedy do kin trafi widowisko fantasty. Sony wyznaczyło premierę na 18 grudnia 2019 roku. Obraz wyreżyseruje McG Tę datę widowisko ma na razie wyłącznie dla siebie. Jednak dwa dni później do kin mają wejść: nieujawniona aktorska baśń Disneya oraz, czyli filmowa wersja jednego z największych przebojów Broadwayu.Podstawą filmu jest animacja, która powstała w 1983 roku. Jej bohaterem był Adam, książę Eternii, który dzięki magicznym mocom zamku Posępny Czerep przeistacza się w superwojownika - He-Mana. Swoje unikalne moce wykorzystuje w walce z odwiecznym wrogiem - Szkieletorem.Sony ogłosiło również, żepojawią się w kinach 20 września 2019 roku. Z kolei animowanyzadebiutuje w Stanach 14 grudnia 2018 roku.