Nabór filmów do konkursów 23. FKE CINERGIA

W dniach oddo2018 roku w Łodzi odbędzie się już po raz 23.. To najstarszy w Polsce festiwal poświęcony kinematografiom krajów europejskich. W tym roku na festiwalu obejrzeć będzie można około stu filmów. Kilkadziesiąt z nich pojawi się w dwóch wiodących konkursach Cinergii, która docenia polskie i europejskiej debiuty i filmy drugie. Tak jak przed rokiem, kontynuowana będzie idea połączenia w konkursie polskim pełnometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Ruszył właśnie nabór filmów do obu konkursów.Forum Kina Europejskiego powstało w Łodzi w 1992 roku, a dziś za jego organizację odpowiada Stowarzyszenie Łódź Filmowa. Producentem festiwalu jest Sławomir Fijałkowski, ceniony w środowisku producent, menadżer, animator kultury, właściciel kultowego Kina Charlie w Łodzi. Hasłem przewodnim 23. Forum Kina Europejskiego będzie w tym roku Odwaga, a organizatorzy stawiają pytania: na ile jest ona rozumiana jako przejaw indywidualnej wolności, czy jest nadal interesująca dla kolejnych pokoleń i czy jest dziś w stanie zmieniać świat? Festiwal spojrzeć chce na różne strony Odwagi, z głównym naciskiem na odwagę bycia artystą czy twórcą przekraczającym granice we współczesnym świecie. –– mówi Anna Serdiukow, dyrektor artystyczna 23. FKE Cinergia.W konkursie polskim Cinergia zaproponowała przed rokiem, ciekawe podejście do polskiego kina. –– dodaje Krzysztof Spór, dyrektor programowy festiwalu.Przed rokiem konkursy te na festiwalu Cinergia wygrały gorąco przyjmowane i szeroko dyskutowane filmy Łukasza Rondudy oraz Kantemira Bałagowa . Trwa już nabór filmów do konkursów w edycji tegorocznej festiwalu.Organizatorzy 23. Forum Kina Europejskiego zapraszają twórców do udziału w konkursach POLSKICH I EUROPEJSKICH DEBIUTÓW I FILMÓW DRUGICH. Zgłoszenia do obu przyjmowane będą do2018 roku. Regulamin konkursów znaleźć można na oficjalnej stronie festiwalu mieszczącej się pod adresem www.cinergiafestival.pl odbędzie się w dniach2018 roku. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Łódź Filmowa przy wsparciu miasta Łódź i Łódzkiego Centrum Wydarzeń.