Nadchodzi prequel cyklu o Jasonie Bournie

Stacja USA Network ogłosiła swoje plany serialowe. Wśród czterech nowości znalazł się i. Na razie zamówiono odcinek pilotowy.Jak łatwo się domyślić, projekt będzie spin-offem cyklu o przygodach Jasona Bourne'a. Poznamy w nim kulisy tytułowego ściśle tajnego projektu CIA oraz jego historię. Bohaterami będzie grupa uśpionych agentów projektu, którzy w tajemniczych okolicznościach "budzą się" i zaczynają wykonywać swoje mordercze misje.Nie jest to pierwsza próba realizacji serialu o programie Treadstone. Osiem lat temu twórca Anthony Zuiker szykowałdla stacji CBS.Pozostałe trzy seriale, do których USA Network zamówiło odcinki pilotowe to:- ekranizacja powieści Rossa Thomasa o kobiecie, która rozpoczyna prywatne śledztwo w sprawie siostry zabitej przez bombę podłożoną w samochodzie;- ekranizacja powieści Megan Abbott o dwóch najlepszych przyjaciółkach, członkiniach drużyny cheerleaderek, których więź zostanie wystawiona na ciężką próbę wraz z pojawieniem się nowej trenerki;- serial stworzony przez Denisa Leary'ego o brudnym glinie, który postanawia w końcu zrobić w życiu coś dobrego i spróbuje zakończyć działalność jego równie brudnych kolegów po fachu.