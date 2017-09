Nagrody Emmy 2017: "XIII poprawka" na czele po pierwszej gali

Getty Images © Evan Agostini



Rozpoczął się weekend z nagrodami Emmy . Za nami pierwsza z dwóch ceremonii, na której przyznano nagrody w mniej prestiżowych kategoriach (głównie związanych z programami reality show i dokumentami). Dzięki temu na czele listy jest. Ma na koncie 4 statuetki. Tyle samo nagród zdobył serial, ale były to wyróżnienia przyznawane przez specjalne jury za osiągnięcia indywidualne w animacji.Powód do świętowania mają też stacje naziemne ogólnokrajowe. Na czele stawki jest bowiem ABC z siedmioma wygranymi. Tuż za nią jest NBC z sześcioma statuetkami. To się zapewne zmieni po niedzielnej ceremonii.Listę zwycięzców w najważniejszych kategoriach znajdziecie poniżej. Pełna lista jest dostępna TUTAJ odc. 3odc. Bob Actually, odc. Island Part 4: Imaginary Resourcesodc. 3odc. Islandsodc. The Price Of Victory- "Letter To The Free"