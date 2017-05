Nagrody MTV dla "Pięknej i Bestii" i "Stranger Things"

W niedzielę odbyła się ceremonia odmienionych nagród MTV . Po raz pierwszy w historii wyróżnienia przyznawane były nie tylko w kategoriach kinowych, lecz także telewizyjnych. Po raz pierwszy też w niektórych kategoriach aktorskich zrezygnowano z podziału na płeć.Wielkimi wygranymi wieczoru okazały się:. każdy z tych tytułów zakończył wieczór z dwiema statuetkami Złotych Popcornów.Listę zwycięzców znajdziecie poniżej:Jack i Randall na lekcji karate -"You're the One That I Want" -