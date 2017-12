Najgorętsza premiera Multikina – "Ostatni Jedi" już w kinach!

To chyba jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. Producenci nie mieli litości i kazali naprawdę długo czekać. Ale z pewnością było warto! Zachwycająca kosmiczna sceneria, wciągające historie, niesamowite efekty, urzekające droidy, miecze świetlne i wielkie emocje –od 13 grudnia obejrzycie we wszystkich kinach sieci Multikino.to najnowsza odsłona najpopularniejszej i najbardziej kultowej filmowej serii na świecie. VIII epizod gwiezdnej sagi rozwija wątki zi rozpoczyna się w momencie zakończenia poprzedniej części. Rey ( Daisy Ridley ) po dotarciu do poszukiwanego Luke'a Skywalkera ( Mark Hamill ) ma nadzieję na uzyskanie odpowiedzi na najbardziej nurtujące ją pytania - o swoim pochodzeniu i przeznaczeniu. Tymczasem Republika dalej toczy wyniszczającą wojnę z siłami Najwyższego Porządku dowodzonymi przez tajemniczego Snoke'a.jest najdłuższą, bo trwającą 150 minut gwiezdną przygodą. W tym roku mija dokładnie 40 lat, od kiedy do kin trafiła– pierwsza część najpopularniejszej w historii, która nieprzerwalnie przyciąga przed wielki ekran rzesze fanów na całym świecie.Bilety na pokazy premierowe można nabyć w kinach sieci Multikino, przez stronęoraz przez aplikację Multikino dostępną dla telefonów komórkowych z systemem Android, Windows Phone oraz iOS.