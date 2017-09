Najlepsze polskie shorty na 33. Warszawskim Festiwalu Filmowym

Ogłaszamy pierwsze tytuły tegorocznej, 33. edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego ! Od 13 do 22 października na ekranach Kinoteki i Multikina Złote Tarasy będzie można zobaczyć Najlepsze Polskie Filmy Krótkometrażowe. Zapowiada się niezwykle ekscytująco!W programie:(3), reż. Aleksander Józefczyk – krótka etiuda o malarzu, którego nieoczekiwanie odwiedza mieszkaniec malowanego przez niego obrazu. Tytułowy gość przekracza granice rzeczywistości i zmienia perspektywę widza.(12), reż. Michał Orzechowski – horyzont zdarzeń to w fizyce miejsce we Wszechświecie stanowiące nieprzeniknioną barierę dla obserwatora. Animacja pokazuje wszystko, co zniknęło w czasoprzestrzeni – najbardziej absurdalne wizje i wydarzenia wykraczające poza granicę "normalności".(15), reż. Jarosław Konopka – kobieta i dziecko są narażeni na ciągłe niebezpieczeństwo. Otaczający ich świat nie daje szans na przetrwanie.(12), reż. Paulina Ziółkowska – historia chłopca, który chce dorosnąć. Obserwujemy wędrówkę Matki i Syna przez miasto. Napotykają oni na swojej drodze różne sytuacje, z którymi radzą sobie jak tylko potrafią. Syn broni Matkę, wspiera ją. Ta dba o niego, rozpieszcza i chroni. Widzimy to jako bezustanne zamiany: Syn staje się na chwilę dorosły, Matka na sekundę zamienia się w małą dziewczynkę lub zmęczoną staruszkę. Żyją w symbiozie...(14), reż. Zbigniew Czapla – metafora życia, ostatnia surrealistyczna podróż do świadomości.(25), reż. Jakub Radej – chłodna rejestracja losów materialnych pozostałości po człowieku stanowi otwartą formę, w którą wpisać można zarówno pytanie o sens egzystencji, jak i refleksję o samotności osób, których nikt nie żegna.(41), reż. Piotr Stasik – Polaku, kim jesteś? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest filmowy kolaż, który łączy materiały archiwalne i współczesne, zdjęcia dokumentalne i inscenizowane, a wśród nich doniesienia prasowe, ogłoszenia towarzyskie, oferty sprzedaży i fragmenty przemówień. Nawiązując do rodzimej tradycji dokumentu kreacyjnego w ujęciu Wojciecha Wiszniewskiego, film pokazuje różne przejawy polskości: rytuały patriotyczne i religijne, codzienne obyczaje, ale także charakterystyczne pejzaże czy intymne wspomnienia z dzieciństwa.(26), reż. Marek Skrzecz – Głuchołazy, niewielkie miasto, które w latach dziewięćdziesiątych tętniło życiem, obecnie wymiera. W miasteczku panuje duże bezrobocie, a część mieszkańców wyjechała. W tym miejscu bez perspektyw nastoletni Szymon postanawia spełnić swoje wielkie marzenie. Chce zostać zapaśnikiem amerykańskiego wrestlingu.(14), reż. Monika Kotecka Karolina Poryzała – Zuzia ma 12 lat i od kilku trenuje woltyżerkę. Ze względu na wiek i budowę, podnoszona jest przez starsze, silniejsze koleżanki. Jest "górną", zwieńczeniem akrobatycznej piramidy. Rozpoczyna się kolejny sezon. W trakcie treningów okazuje się, że figury z udziałem Zuzi nie mają już gracji i lekkości. Starsze zawodniczki w końcu przyznają, że Zuzia urosła i nie mają siły podnieść jej do góry. Staje się jasne, że jeśli Zuzia chce zostać w drużynie będzie musiała znaleźć nową rolę w grupie.(17), reż. Natalia Pietsch – doświadczona hodowczyni wprowadza młodą dziewczynę w świat wystaw psów rasowych. Kobiety próbują się zaprzyjaźnić, pomimo panującej w tym środowisku bezwzględnej rywalizacji.(22), reż. Michalina Musielak – cztery kobiety przygotowują się do konkursu piękności. Trzy robią to, by zapomnieć, a czwarta, by pamiętać i przypominać. Witajcie w konkursie piękności Ocalałych z Holokaustu.(24), reż. Michał Szcześniak – historia Magdy, ratowniczki medycznej, która przeżywa ciężki czas po samobójczej śmieci najbliższej osoby. Dzięki przyjaźni z Jackiem, swoim współpracownikiem, uświadamia sobie, że świat się jednak nie skończył.(28), reż. Kordian Kądziela – życie Beaty nie jest usłane różami. Jest samotna, mieszka w ciasnym, zagraconym mieszkaniu w bloku, a na domiar złego jest uzależniona od hazardu. Nie przeszkadza jej to jednak w doradzaniu setkom innych ludzi, jak powinni postępować. Beata jest bowiem telewizyjną wróżką na telefon. Jej życie zmienia się diametralnie, kiedy pewnej nocy jedna z jej wróżb omal nie doprowadza do tragedii.(25), reż. Aleksandra Terpińska – akcja filmu toczy się współcześnie w jednym z europejskich miast. Opowiada jeden dzień z życia trójki młodych przyjaciół, którzy w obliczu fikcyjnego konfliktu zbrojnego w ich kraju, muszą zmodyfikować swoje plany na przyszłość.(24), reż. Roman Przylipiak – napiętnowany przez otoczenie oszust, obdarzony niezwykłym darem – główny bohater filmu jest postacią niejednoznaczną. Niektórym pomaga, inni twierdzą, że jest śmiertelnie niebezpieczny. On sam, zmęczony dotychczasowym życiem – nagle otrzymuje dar, który przychodzi do niego pod postacią psa. Czy w niego uwierzy i czy uwierzy mu małomiasteczkowa społeczność? Czy potrzebny jest prawdziwy cud by uwierzyć w uzdrawianie i nadprzyrodzone moce?(24), reż. Emi Buchwald – historia pięcioosobowej, dosyć specyficznej rodziny, która spotyka się na komisariacie. Dorosłe dzieci muszą zeznawać przeciwko mężczyźnie, który pobił ich ojca.(15), reż. Grzegorz Mołda – Marta pracuje w warsztacie samochodowym ojca. Jej chłopak zostaje aresztowany. Marta z ojcem starają się pomóc chłopakowi. Dziewczyna staje przed życiowym wyborem, pomiędzy ojcem a swoim ukochanym. Sytuację komplikuje fakt, który Marta wyjawia obu mężczyznom swojego życia.(15), reż. Katarzyna Gondek – opowieść o synu myśliwego, który urodził się z jelenimi rogami i o kilku zwyczajach, które towarzyszą zabijaniu tego, co kochamy.Już 5 września 2017 r. ogłosimy pierwsze polskie tytuły 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego!Więcej informacji o filmach prezentowanych podczas 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego na www.wff.pl