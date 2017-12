Najlepszy kryminał dla młodych czytelników autorstwa Fleur Hitchcock już jest dostępny w salonach Empik.to pierwsza z serii książka kryminalna, w której akcja trzyma w napięciu dosłownie do ostatniej strony.Dziesięć dni do Bożego Narodzenia. Nastoletnia Maya, jadąc autobusem, przez przypadek fotografuje kłócącą się parę. W chwili gdy lampa aparatu rozbłyska dziewczyna dostrzega broń w dłoni mężczyzny, z kolei on zauważa MayęJakiś czas później w centrum miasta odnalezione zostają zwłoki. Zdaniem policji Maya powinna jak najszybciej zaszyć się z dala od domu. Położona pośrodku niczego farma jej ciotki wydaje się najlepszą kryjówką. Gdy gruba warstwa śniegu odcina miejsce od świata, Maya zaczyna wierzyć, że jest bezpieczna. Ale czy na pewno?Dla nas brzmi to jak świetny materiał na rewelacyjny scenariusz filmu.Książka dostępna na: http://www.empik.com/morderstwo-w-srodku-zimy,p1157996284,ksiazka-p