Najnowszy kryminał dla młodych czytelników!

W księgarniach można już dostać najnowszą książkę autorstwa Fleur Hitchcock.to kolejny potrzymający w napięciu do ostatniej strony kryminał dla młodych czytelników.Jedyną rzeczą, jakiej pragnęła Lottie to przeżywać przygody, ale nie miała szczęścia do przygód. Przynajmniej było tak zanim nie spotkała Sophie – dziewczyny otoczonej przez tajemnice i niebezpieczeństwo. Kiedy dwie przyjaciółki uciekają podczas ustawionego wypadku podczas spływu kajakowego, żeby odnaleźć matkę Sophie, Lottie dowiaduje się, co tak naprawdę oznacza bycie bohaterem. Nie ważne, o jakich przygodach czytałaś w książkach, jeśli nagle okazujesz się bohaterką jednej z nich – przemarznięta, głodna i ścigana przez bandytę – potrzebujesz całej swojej odwagi, żeby utrzymać się przy życiu.