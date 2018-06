Najpierw "Rambo 5", potem "Niezniszczalni 4"?

Wygląda na to, że z powodurealizacja czwartej częściopóźni się o ponad pół roku. Jak donosi portal Omega Underground, prace nad kolejną odsłoną przygód dziarskich najemników ruszą dopiero w kwietniu 2019 roku w Bułgarii.Jeszcze niedawno mówiło się, że zdjęcia domiałyby rozpocząć się w te wakacje. Potem jednak Sylvester Stallone zaangażował się w ", który trafi do kin we wrześniu 2019. Aby zdążyć z premierą, twórcy muszą wejść na plan zdjęciowy jesienią tego roku.okazali się zaskakująco dochodowym przedsięwzięciem, które dopiero przy trzeciej części zaliczyło box office'ową wpadkę. Producentom zarzucano m.in., że niepotrzebnie złagodzili ton widowiska, kręcąc je pod kategorię wiekową PG-13. Niskie przychody miały również związek z faktem, że przed premierą niedokończona kopia filmu wyciekła do sieci. Stallone zapowiadał swego czasu, iż czwarta część będzie domknięciem serii i zostanie zrealizowana z R-ką.