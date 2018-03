Najpopularniejsza polska komedia 2017 r. tylko w player.pl

Uwielbiany przez widzów Mel ( Tomasz Karolak ) wraz z pozostałymi bohateramiponownie bawi i wzrusza. Produkcja jest dostępna na wyłączność jedynie w serwisie player. Blisko dwie godziny rozrywki z gwiazdorską obsadą komedii, którą pokochały miliony Polaków!poznajemy historię osób, którym w czasie przygotowań do Bożego Narodzenia przytrafią się wyjątkowe chwile. Bohaterowie przekonają się, że magia świąt to czas pełen niespodzianek. W komedii zobaczymy uwielbianych z poprzednich części produkcji TVN aktorów takich jak: Tomasz Karolak Wojciech Malajkat . Wśród nowych gwiazd serii znaleźli się między innymi Magdalena Różczka Andrzej Grabowski oraz Stanisława Celińska . Reżyserem trzeciej części produkcji został Tomasz Konecki , który na swoim koncie ma kultowe "Lejdis" i "Testosteron".Od 11 marcadostępne są w ofercie płatnej player+. Do 31 marca produkcję obejrzeć będzie można jedynie w należącym do Grupy TVN serwisie. Komedia dostępna będzie na wyłączność względem pozostałych platform VoD aż do 21 kwietnia. Trzydniowy dostęp do produkcji już za jedyne 10 zł!Dodatkowo na widzów czeka blisko 250 tytułów filmów na życzenie. Wśród nich największe polskie hity kinowe ostatnich miesiecy –orazbyły w 2017 roku najchętniej oglądaną produkcją w kinach, która przyciągnęła ponad 3 miliony widzów!