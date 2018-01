Natalie Portman kosmonautką u twórcy "Fargo"

Getty Images © Frazer Harrison



Jeśli negocjacje z wytwórnią dojdą do skutku, Natalie Portman zastąpi Reese Witherspoon w obsadzie filmuTytuł odnosi się do zdjęcia Ziemi zrobionego przez bezzałogową sondę kosmiczną Voyager 1 w 1990 roku. Scenariusz zainspirowała teoria, jakoby kosmonauci, którzy spędzili zbyt dużo czasu w kosmosie, na Ziemi zaczynają tracić kontakt z rzeczywistością. Portman miałaby wcielić się w astronautkę wracającą do domu po zakończonej sukcesem misji.Za kamerą stanie Noah Hawley , twórca nagradzanych seriali. Realizację sfinansuje Fox Searchlight.