Nawet producenci nie wiedzą, o czym będzie "Star Trek 4"

Jak wiadomo, Paramount Pictures przygotowuje się do realizacji czwartej odsłony cyklu. O projekcie zrobiło się głośno, kiedy ujawniono, że chęć jego wyreżyserowania zgłosił sam Quentin Tarantino . Jednak póki co film jest w powijakach i tak naprawdę nikt nie wie, o czym będzie opowiadać.Tak przynajmniej można wnioskować ze słów Zachary'ego Quinto , czyli filmowego Spocka. Jego zdaniem niezależnie od siebie trwają prace nad co najmniej trzema różnymi scenariuszami. Jeden z nich opracowywany jest na bazie pomysłu Tarantino . Inny już wcześniej był przygotowywany przez Simona Pegga Douga Junga (pisaliśmy o tym już w 2015 roku). Jest też trzecia ekipa, która pisze jeszcze inny tekst o przygodach załogi USS Enterprise.Szczegóły żadnego z tych scenariuszy nie są znane. Choć według wcześniej pojawiających się plotek, przynajmniej jeden z nich zakłada podróż w czasie i pojawienie się Chrisa Hemswortha , który ponownie miałby wcielić się w George'a Kirka.Sam Quinto nie ma zielonego pojęcia, co z tych wszystkich działań wyniknie.